對前景審慎！恒地半年盈利倒退62%　中期息維持50仙

若扣除估值等因素，集團期內股東應佔基礎盈利為51.82億元，按年減少23%。基礎盈利減少除因新型冠狀病毒(COVID-19)疫情影響外，主要由於去年同期出讓位於尖沙咀天文臺道一幢物業所佔一半權益之應佔盈利約13.05億元。每股基礎盈利1.07元，按年減少22%。

期內由於疫情爆發，影響物業價值下跌，集團投資物業及發展中投資物業經重估後錄得公允價值虧損(已扣減非控股權益及遞延稅項)合共23.48億元，相對去年同期則有公允價值收益8.13億元。

展望未來，集團表示，疫情反覆、中美關係持續緊張，地緣政治局勢升溫，均對香港經濟有負面影響。特別由於疫情持續，全球多國實施封城及隔離等管控措施，工商業活動因供應鏈斷裂而未能全面恢復，旅遊、酒店及航空業繼續陷於停頓。全球及香港經濟蒙受巨大衝擊。香港特區政府雖已全力落實各項紓困措施，本年上半年本地生產總值仍較去年同期實質下跌高達9%。集團各項業務之經營環境預期仍充滿挑戰。集團將密切關注事態發展，評估風險，並適時推出應變措施。

期內，集團再增添約40萬平方呎新界土地，令所持有之新界土地儲備擴展至約4,530萬平方呎，為全港擁有最多新界土地之發展商。至於購入八成以至全部權益之市區舊樓重建項目則有25個，自佔樓面面積約420萬平方呎。當中包括可合併成為具規模之地盤，如位於紅磡樓面面積達100萬平方呎之重建新社區。集團透過不同途徑補充土地儲備，足夠供應未來數年之長遠物業發展規劃。

銷售方面，繼屯門「帝御‧金灣」(「帝御」第一期)於本年8月開售後，集團計劃於本年下半年再推售5個發展項目。連同尚餘存貨，集團在香港有約3,800個住宅單位及24萬平方呎辦公及工業樓面面積於本年下半年可供銷售。於6月底，集團在香港已出售但未入帳之自佔物業銷售金額累計約達149.24億元，當中包括集團去年出售和生圍項目公司權益所得之47.05億元。該項交易已於本年7月完成。

內地方面，經濟可望於本年下半年逐步改善，各城市則按房地產市場之變化，適度執行因城施策調控措施。而集團將繼續於一線及重點二線城市物色投資項目，並加強與內地發展商合作。在內地物業銷售方面，於6月底，集團已出售但未入帳之自佔物業銷售金額累計達100.77億元。

另外，聯營公司香港中華煤氣、美麗華及香港小輪，為集團經常性收入另一穩定來源。其中香港中華煤氣於內地所經營之267個項目，遍及26個省、自治區及直轄市。憑藉在香港及內地合共擁有逾3,250萬名管道燃氣客戶，加上不斷開發延伸業務，該公司定能繼續為集團帶來可觀收益。

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