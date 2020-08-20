九巴及深圳巴士集團蝕錢　母企載通6個月轉虧5180萬

集團的旗艦公司九龍巴士(一九三三)有限公司(九巴)於2020年上半年錄得除稅後虧損2,490萬元，2019年上半年則為除稅後盈利1.677億元。該不利因素主要是由於新型冠狀病毒爆發導致車費收入減少，而政府補貼和國際燃料價格下跌令燃油成本下降抵銷部分不利因素。

集團的中國內地運輸業務於2020年上半年錄得除稅後虧損9,750萬元，2019年上半年為除稅後盈利230萬元。虧損主要由於集團擁有35%權益的聯營公司深圳巴士集團於2020年上半年因疫情爆發而錄得虧損。深圳巴士集團正向深圳政府尋求額外補貼以克服營運挑戰。

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