【北水追蹤】吼聯通潤啤 沽騰訊中芯
2020年08月20日 17:34
東網電視更多新聞短片
港股通(20日)成交額約182.4億元，淨流入金額約17.28億元人民幣。(https://bit.ly/2nxf8uI )
全日淨流入最多的兩隻個股分別為中國聯通(00762)及華潤啤酒(00291)，分別錄得淨流入約1.66億及1.27億元。全日淨流出最多的兩隻個股分別為騰訊控股(00700)及中芯國際(00981)，錄得淨流出2.39億及2.23億元。(見附表)
－－－－－
《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！
．物業一按二按．公居屋貸款
．業主私人貸款．中小企貸款
查詢：2525 3535
Whatsapp：https://wa.me/85293210040
忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介
放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！