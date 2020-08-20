製造業拖累！內地對外非金融類直接投資跌幅持續擴大

中國商務部新聞發言人高峰指，中國今年首7個月對外非金融類直接投資(ODI)累計總額達4,236.5億元人民幣(折合602.8億美元)，按年降2.1%，跌幅較上半年的0.7%擴大。

他又稱，部分領域對外投資增長較快。首7個月對外直接投資主要流向租賃及商務服務業、製造業、批發和零售業等領域，分別佔38.3%、16.4%、15.2%。其中租賃和商務服務業、批發和零售業投資按年分別增長18.1%、43.2%，惟製造業投資下降13.8%。

另外，中方一如既往歡迎包括美資在內的外國投資者在華投資經營，美中貿易委員會於上周五(14日)發布的報告顯示，91%的受訪美國企業表示其在華業務保持盈利，83%表示將中國視為全球最重要或排名前五大市場之一，近70%受訪企業表示對內地市場未來5年的商業前景表示樂觀，75%表示未來1年將保持或擴大在華投資規模，均證明內地仍是包括美國在內的各國投資者投資興業的熱土。

今年面對突如其來的疫情，有指「中國製造」地位備受考驗，但高峰提及，內地用實際行動維護全球產業鏈、供應鏈的穩定和安全。近年來，一些企業基於要素成本等方面考慮，對全球產業布局進行調整，這是市場經濟下的正常現象，惟內地製造業發展的綜合競爭優勢不變。

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