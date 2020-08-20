全球經貿戰：商務部斥美方嚴重威脅全球產業供應鏈安全

美國商務部日前發布公告，擬針對華為公司修改出口管制規則，並將38家華為相關實體列入出口管制實體清單，中國商務部回應指，美方再次升級對華為公司的打壓，中方對此堅決反對。

美方動用國家力量，泛化國家安全，不斷濫用出口管制等措施對他國特定企業進行打壓、遏制，這是對自由貿易規則的嚴重破壞，是對全球產業鏈、供應鏈安全的嚴重威脅，也是對包括美國在內的各國人民福祉利益的嚴重損害。美方應立即停止錯誤做法。中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的合法權益。

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