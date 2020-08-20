甲廈連續12個月錄負吸納量　中環招頂租樓面9年最多

仲量聯行最新發表的《香港地產場觀察》指出，隨着香港爆發第三波疫情令市況更趨不明朗，7月甲級寫字樓市場連續12個月錄得負吸納量，涉及面積達277,100方呎。其中，中環招頂的樓面面積達到9年來最多。

中環寫字樓市場上月錄得29,200方呎的負吸納量，空置率升至5.7%。由於經營前景不明朗，區內持續錄得退租個案，過去數月的趨勢持續，大部分租賃成交均集中於中環以外的地區，原因是普遍租客希望物色租金較相宜的寫字樓。

7月甲級寫字樓市場新租賃成交按月下跌14%，截至7月底，招頂的樓面已佔中環甲級寫字樓總存量的2.1%，為2011年1月以來首次超過2%。

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