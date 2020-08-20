證監會就曾泠樨妨礙搜查行動展開刑事檢控

香港證監會已在東區裁判法院對曾泠樨展開刑事法律程序，指她在2020年5月的某項搜查行動中，妨礙證監會的僱員執行搜查令及行使《證券及期貨條例》下的權力。

證監會指，上述搜查令在某辦事處執行，與一項就某香港上市公司的股份可能涉及市場操縱行為的調查有關。

法院將案件押後至2020年9月30日聽取答辯。曾繼續獲准以現金1,000元保釋，不得離開香港，及必須居住於有關傳票內所載的地址。

另外，證監會對香港警務處及香港消防處在執行搜查令期間提供的協助，表示謝意。

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