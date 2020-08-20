毛虧損是由於2020年上半年錫精礦的交易價格和產量下降；基於估值模式計算，未來錫價預期下跌，又基於2020年6月30日的初步估算，雷尼森爾地下礦的物業、廠房及設備以及勘探和評估資產將預期產生減值虧損；期內法律及專業費用上升。

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