新明中國發盈警
2020年08月20日 18:02
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新明中國(02699)發盈警，預期截至2020年6月30日止6個月將錄得不多於8,200萬元人民幣(下同)的虧損，該預期虧損主要是因為其他開支增大，主要是根據合約令相關利息罰款撥備不多於6,200萬元；期間投資物業公允價值變動較大，損失不多於2,000萬元；由於疫情爆發，物業銷售不可避免地陷入停頓。儘管商業物業的銷售於第二季度稍微改善，但銷售仍處於疲軟的狀態。
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