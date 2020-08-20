人力危機！疫情令美日中英等外勞被迫離開

外國傳媒報道，疫情正衝擊各國就業市場，迫使外籍勞工紛紛出走，主因是各國嚴格管控出入境、甚至鎖國，尤其在經濟發達的國家如美國、日本、中國、英國等，外籍勞工出走潮創高峰，可能會導致本國人力出現缺口。

以美國為例，外籍勞工人數自今年1月開始不斷下降，在6至7月創下20年新低。撇除遊客，國際學生、勞工、綠卡持有者在1月時約佔全美人口6.8%，到7月時只剩下6.2%。

日本也疫情關係，已有41萬名外籍勞工離開。據統計，日本約有17%人口非日本籍，加上日本人口持續老化，急需外勞來填補。

中國內地方面，根據廣州報告顯示，單是在4月初已累積失去3萬多名外籍人士，包括短居學生、勞工等。

在英國，疫情讓4月入境人數一度跌到零，許多勞工因拿不到工作簽證延期或相關失業補助，只好離開，而留學生和長居當地的外籍人士也因校園和公司關閉而出走。

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