新盤動向：NAPA特色戶呎售近2萬　會地年內售樓破百億

疫情下個別發展商售樓成績保持理想。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團今年售樓金額已突破100億港元，累計售出約900個單位。旗下屯門NAPA周四(20日)透過招標售出6座10樓A室頂層連平台及天台特色戶，屬四房雙套間隔，實用面積1,354方呎，平台面積222方呎，天台則為1,127方呎，連車位售價2,665.2萬元，呎價19,684元。

為配合市場需求，會加快推售同類單位，周四加推最後2伙頂層連天台及平台特色戶，實用面積分別為1,243及1,354方呎，分別於下周一及下周四截標。項目至今累售405伙，包括373個分層單位及32座獨立花園洋房，共套現逾35.8億元。目前亦有少量三房標準戶正進行招標，實用面積779至839方呎，參考項目過往成交，預計售價低於1,000萬元。

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