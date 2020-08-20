傳MBK Partners為首財團擬溢價28% 私有神州租車
2020年08月20日 18:26
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外電引述消息指出，由專注北亞市場的私募股權公司安博凱(MBK Partners)牽頭的財團，正就收購神州租車(00699)進行談判，擬按每股至少3.1港元私有化神州租車，較該股過去一個月平均股價2.43元溢價28%。
消息指，財團中亦包括中國私募股權投資基金博裕資本(Boyu Capital)，而該財團主要與北京汽車集團進行談判。北汽上月底同樣以每股3.1元，購入神州優車及華平投資所持股份，成為神州租車的最大股東，持股29%。
若該財團收購全部股份，預期神州租車的估值可高達85億美元(約663億港元)，惟隨着談判開展，部分原有股東或希望保留股份。
翻查官方資料，安博凱主要專注於中國、日本和南韓市場，亦聲稱管理超過220億美元的資產。據報該財團看中內地汽車租賃市場潛力龐大，已經將內地汽車租賃市場的第二把交椅一嗨租車收入囊中，希望整合正快速增長的市場。
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