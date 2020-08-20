港交所擬推MSCI指數衍生產品期貨系列新產品

為便利現有MSCI台灣(美元)指數期貨及MSCI台灣淨總收益(美元)指數期貨的價格發現，有關產品將引入於香港時間上午8時30分開始的開市前交易時段，而其交易時段將於9月28日起提早至香港時間上午8時45分開始，有待監管機構批准。

新開市時間，以及8月17日生效的對於MSCI台灣(美元)指數期貨及MSCI台灣淨總收益(美元)指數期貨的全部交易費用豁免，亦將同樣適用於MSCI台灣25/50指數期貨。

港交所市場主管姚嘉仁表示，港交所在地理上最接近台灣市場的離岸交易期貨，可為投資者提供最短的時延優勢，以及更高效的價格發現。新產品的推出，將完善現階段的MSCI期貨組合，亦能積極協助投資者將未平倉合約轉往香港交易所買賣，反映該所與MSCI均致力發展香港衍生品市場並為區內進行買賣的全球投資者不斷提升服務。

此外，期交所正香港與證監會合作，計劃在8月底提高按資本額釐定的持倉限額(CBPL)，尚待監機構批准。提高按資本額釐定的持倉限額措施，有助確保結算參與者的風險承受能力與其資本實力相符，也可以方便其將MSCI指數衍生品的持倉轉移到港交所。

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