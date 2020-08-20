大件事！瑞銀重組後富人資產被移離瑞士實體

瑞銀銀行被視為是最安全的銀行之一，富人們喜歡將財富收藏於此，這也有賴於瑞士嚴謹的銀行體系，然而，這一切可能發生巨變。外國媒體報道，瑞銀集團為削減成本，正將財富管理部門客戶的資產徹離瑞士實體。

報道指出，該計劃以瑞士知名山峰瑞吉(Rigi)命名，內容是把大量的客戶存款從其瑞士實體，轉移到主要的瑞銀集團(UBS AG)法律實體之下。

消息人士稱，瑞銀銀行轉移存款將助其削減成本，並釋放數以十億美元計的資金，以將幫助該行實現每年在非本土市場向富裕客戶貸款200億至300億美元的目標。

事實上，「瑞吉」項目在一定程度上撤銷2008年金融危機之後該行採取的措施，當時瑞士政府讓瑞銀另設法律實體，如果出現意外破產，可以起到隔絕的作用。

瑞銀結構的變更是瑞銀理財業務聯合主管Iqbal Khan和Tom Naratil實施的改革措施之一，他們將裁減500個職位，精簡管理架構，從而加快決策速度、降低費用。

消息人士續指，若計劃得以成功，在瑞士擁有存款的大部分國際客戶將歸到瑞銀集團之下，這將使到整個集團內部更加均等地分配存款，據悉監管機構也對此感到滿意。

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