【藍籌新貴】阿里巴巴上季賺475億人幣　按年增逾倍

董事會主席兼首席執行官張勇說︰「阿里巴巴在過去一個季度中取得出色的業績表現。這表明，疫情加速了消費者生活方式和企業運營模式的數碼化進程，我們也很好地把握了由此帶來的增長機遇。我們運用阿里巴巴整個數碼基礎設施的能力，來支持各行各業的復甦，同時通過滿足疫情後消費者不斷變化的偏好，成功擴大並豐富了我們的消費者基礎。儘管正在經歷不同尋常的時期，我們仍專注於長期發展，致力於兌現使命，為消費者和企業客戶創造真正的價值。」

首席財務官武衛說︰「我們新財年的開局非常強勁，收入按年增長34%，經調整EBITDA按年增長30%。我們的中國核心商業業務已全面恢復到疫情前的水平，雲計算收入按年增長59%。穩定的利潤增長和現金流使我們能夠繼續強化核心業務，並投資於長期成長。」

阿里巴巴上季收入1,537.51億元，按年增長34%。中國零售市場年度活躍消費者達7.42億，較截至3月31日止12個月期間增加1,600萬。截至今年6月，中國零售市場移動月活躍用戶達8.74億，較3月增加2,800萬。上季雲計算收入按年增長59%至123.45億元，主要由於公有雲及混合雲收入均實現增長，並反映來自每位客戶的平均收入增長。

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