新股專輯：傳農夫山泉下周招股　券商近千億元備戰

已通過上市聆訊的中國樽裝水及飲品生產商農夫山泉，市傳下周初招股，集資約10億美元(約78億港元)。券商界為此已提前做好準備，綜合4間券商預留共950億元資金作孖展認購。

其中，輝立證券及耀才證券各預留300億元，大華繼顯預留200億元，信誠證券預留150億元。

為吸引投資者在該行認購，亦有不同優惠推出。耀才證券指，以現金認購新股，免收手續費，而在暗盤買賣亦免收佣金。另外，提供孖展槓桿達20倍，利息低至2%。

大華繼顯的新客戶，若透過手機以現金認購零手續費，若以孖展認購，則可享借九成，申請金額25萬元以下零利息。

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