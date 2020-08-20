虧損擴大主要因為預期全球汽車行業於2020年持續放緩，因受新冠肺炎爆發影響。關閉生產線及政府實施限制商品及勞動力流動政策已嚴重中斷該行業於中國及歐洲的供應鏈。經營開支大幅增加，以及地緣政治風險上升和全球金融市場動盪，對集團的營運產生影響。

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