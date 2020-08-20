嘉里建設：疫情累賣樓進度　酒店經營「艱苦」

他坦言，酒店業務於過去半年處於「艱苦」狀況，旗下酒店的入住率，由過往七至八成，大跌至20至30%，相信疫情受控後會慢慢回升。

主席黃小抗直言，疫情及政治因素短期內影響香港樓市，但在低息環境下，仍有一定市場需求，而香港作為國際金融中心地位未變，長遠對香港有基本信心。

王氏提到，公司維持全年物業銷售目標80億元，至7月已完成78%，第4季於內地仍有新盤推出，對全年完成目標有信心。而樓盤售價將視乎樓盤的稀有性、市場供需求、公司現金流、整體市況等作綜合考慮，若需求大，不排除上調售價。

他又透露，目前公司可售土地儲備約1,000億元，其中約62%位於中國。若按每年售貨100億元計，充夠未來10年發展，將按情況補充土儲。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020