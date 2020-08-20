中華汽車副監理顏傑強逝世 妻子披露持股15%
2020年08月20日 19:33
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中華巴士車身為粉藍色，香港人簡稱該巴士和該巴士公司為中巴。
港交所股權披露顯示，中華汽車(00026)已故副監理及執行董事顏傑強的妻子顏蘇雪文，以丈夫的遺囑執行人身份首次取得而須申報權益，披露持有公司697.44萬股，佔公司權益15.4%。若以公司周四(20日)收市價97.5港元計，該批股份市值逾6.97億元。
於今年8月15日逝世的顏傑強，為中華汽車創辦人顏成坤的長子。公司於1923年成立，在1993年以前的一段長時間壟斷港島區巴士服務。巴士車身為粉藍色，香港人簡稱該巴士和該巴士公司為中巴。
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