惠譽：短期無意下調香港評級　續關注內地信貸增長

國際評級機構惠譽7月底確認中國「A+」的信貸評級，亞太區主權評級高級董事費安德表示，倘若中國往後不能控制槓桿水平，或削減預算赤字上未能達標，將對其評級造成負面影響，該機構短期內無意下調香港評級。

新冠肺炎疫情對全球經濟造成重大打擊，費安德指，在該機構評估的190個主權經濟體信貸評級中，下調了36個主權經濟體評級，有43個負面展望，形容佔比非常高。由於中國經濟復甦情況較其他地區迅速，對比其他評級相若的國家債務，中國政府總債務相對較少，相信能承受現時的經濟壓力，因此維持中國評級及「穩定」的展望。

該機構將內地今年的實際國內生產總值(GDP)增長，由早前預測的1.2%，上調至2.7%，更料第4季增長7.5%。費安德預期，內地今年首季GDP負增長後錄短暫反彈，投資方面將是刺激中國經濟的主要動力，及至2022年，料經濟增長達5.5%。

他並提及，該機構尤其關注中國政府能否把信貸增長、名義經濟增長維持在相若水平，以及債務會否大幅飆升，以上將成為日後評估中國主權評級的重要元素。至於中美關係及美國總統大選會否影響評級，他指出，近年中美對雙方看法趨向負面，相信不論大選結果如何，中美緊張關係會持續，目前沒有對中國信貸評級的基本面造成影響，中期則要視乎中國採取的應對方式。

對於香港會否受中美緊張關係影響再被削級，費安德指，香港在經濟政策上具一定優勢，使香港評級仍然高於中國內地，未來會從港元是否維持聯繫匯率、資金流通自由度、財政政策是否相對獨立等因素考慮，短期內未有降級打算。

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