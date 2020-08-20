大摩：新iPhone料引發中國4年來最大規模換機潮

摩根士丹利預期，蘋果公司(Apple Inc.)新一代iPhone有望在中國引發4年來最大規模的換機潮，指出現時在中國使用的iPhone中，有略多於68%最少使用了兩年，較去年增加近8個百分點，較2017年多逾20個百分點，有利iPhone於2021年財年付運增長。

大摩續指，中國潛在換機潮受多項因素支持，其一是新iPhone預料會是5G版；其二是Apple推出第二代平價版iPhone SE，以及新機定價料保持平穩，令更多人負擔得起；其三是更多人使用舊機換新機和融資服務，均有利iPhone多銷。

Wedbush Securities分析員Daniel Ives亦估計，全球9.5億部iPhone中，有近3.5億部有升級潛力。

iPhone銷售前景獲看好，Apple股價今年以來亦水漲船高，累漲逾57%，周三(19日)更成為首家市值突破2萬億美元的美企。

回顧Apple花了38年時間才達到1萬億美元市值，但市值從1萬億美元升至2萬億美元僅花了兩年時間，反映該公司急速擴展的硬件生態系統，從iPhone到智能手錶Apple Watch再到無線耳機AirPods，以及電子服務平台，賺取更多收入。

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