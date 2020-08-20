【藍籌新貴】阿里張勇：相信全球貿易仍會持續
2020年08月20日 20:12
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阿里巴巴(09988)主席兼首席執行官張勇在電話會議上表示，上半年新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，但同時堅信數碼化的應用和變革是大勢所趨。阿里業務持續數碼化轉型，把握疫情帶來的機遇，在危中尋到新的機會，就像在2003年沙士和2008年全球金融危機中集團所做到的一樣。
美國近期加強封殺中資科技企業於美國業務，張氏主動回應指，阿里作為全球規模最大的電商之一，集團在美業務主要協助美國品牌、零售商、中小企及農民將產品往中國等全球主要市場銷售。
雖然中美關係轉趨緊張，惟他相信全球貿易仍會持續，亦相信阿里「天下沒有難做的生意」的宗旨符合中美兩國利益。阿里會持續關注美國對中國企業的政策變化，並評估對阿里可能產生的影響，以採取相應合規措施。
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