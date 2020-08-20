【藍籌新貴】阿里張勇：相信全球貿易仍會持續

美國近期加強封殺中資科技企業於美國業務，張氏主動回應指，阿里作為全球規模最大的電商之一，集團在美業務主要協助美國品牌、零售商、中小企及農民將產品往中國等全球主要市場銷售。

雖然中美關係轉趨緊張，惟他相信全球貿易仍會持續，亦相信阿里「天下沒有難做的生意」的宗旨符合中美兩國利益。阿里會持續關注美國對中國企業的政策變化，並評估對阿里可能產生的影響，以採取相應合規措施。

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