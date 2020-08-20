新盤UPDATES：各別項目加價仍迅速錄得交投

股市下挫無阻新盤買家入市搶購單位，無論市區大額豪宅以至新界區特色大戶，近日均屢錄高價承接，即使個別大幅加價推售的樓盤，亦迅速錄得交投，刺激發展商繼續積極加推單位應市。

●NAPA特色戶呎售近2萬元 會地年內售樓破百億

疫情下個別發展商售樓成績保持理想。會德豐地產常務董事黃光耀表示，集團今年售樓金額已突破100億元，累計售出約900個單位。旗下屯門NAPA今天透過招標售出6座10樓A室頂層連平台及天台特色戶，屬四房雙套間隔，實用面積1,354方呎，平台面積222方呎，天台則為1,127方呎，連車位售價2,665.2萬元，呎價19,684元。

為配合市場需求，會加快推售同類單位，今天加推最後2伙頂層連天台及平台特色戶，實用面積分別為1,243及1,354方呎，分別於下周一及周四截標。項目至今累售405伙，包括373個分層單位及32座獨立花園洋房，共套現逾35.8億元。目前亦有少量三房標準戶正進行招標，實用面積779至839方呎，參考項目過往成交，預計售價低於1,000萬元。

●緹山一周連沽3伙 套現逾2.54億

大額豪宅新盤交投暢旺。嘉里建設00683）旗下石硤尾緹山再錄分層戶交易，最新售出2座6樓B室，實用面積為1,699方呎，屬三房連套房加兩個工作間設計，連車位成交價8,500萬港元，呎價50,029元。

連同日前售出的2座5樓A室及2座5樓B室，項目於不足1周內已錄3宗成交，涉及成交金額逾2.54億元。

嘉里發展執行董事朱葉培表示，未來將繼續推出單位，以回應市場需求。

●帝御‧金灣周六推售168伙 暫錄約1.1萬票登記

上車新盤認購反應保持踴躍。恒基物業代理營業一）部總經理林達民表示，屯門帝御‧金灣收票反應理想，暫錄約1.1萬張入票，當中佔約246張為代理入票，明午將截止接受登記，有信心本周六推售168伙可以沽清。因應市場需求，有機會下周以招標形式推售部分特色單位。

他又稱，項目用料講究，所有單位均配備意大利知名品牌廚櫃及電器等廚房設施，買家更可因應個別喜好，自行選擇不同色系的廚櫃面板。發展商今日特別邀請藝人伍樂怡出席記者會，親身試用上述品牌爐具等設施烹調食物。

●海天晉低層戶大幅加價後呎價逾1.9萬元

發展商積極調升新盤售價，但無阻買家入市意欲。據一手銷售資訊網資料，新鴻基地產00016）旗下將軍澳海天晉，剛售出第7A座8樓H單位，實用面積450方呎，成交價865.72萬元，呎價19,238元。價單顯示，該單位早前才大幅調升售價，若與2016年8月首度推出時的折實售價比較，足足提價約47%，但仍速獲買家承接。

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