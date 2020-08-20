樓價UPDATES：將軍澳二手市冧價　天晉劈足265萬

將軍澳二手市錄劈價成交，天晉有四房單位減價265萬元後才獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●銅鑼灣曦巒中層D室，實用面積約588方呎，兩房連儲物室間隔，望山景，叫租由32,000元，減至以30,000元獲租客承租，減租2,000元或約6%，實用呎租約51元，業主在2012年4月以1,727.8萬元買入，現租出享租金回報率約2厘。

●西半山信怡閣高層A室，實用面積1,033方呎，套三房間隔，享海景，叫價2,380萬元，放盤2個月，最終減價380萬元，以2,000萬元易手，實用呎價19,361元，原業主於2008年1月以1,138萬元買入，持貨12年帳面獲利862萬元，單位升值約76%。

●西營盤康和花園中層B室，實用面積270方呎，兩房間隔，望樓景，以568萬元易手，實用呎價21,037元，原業主於2016年6月以432萬元買入，持貨4年，帳面獲利136萬元，單位升值31%。

●大潭陽明山莊3座低層21室，實用面積約1,042方呎，建築面積約1,304方呎，套兩房連儲物房間隔，望山景，日前終以55,000元獲承租，實用呎租約53元，屋苑8月至今累錄約3宗租賃成交，平均實用呎租約53元。

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九龍區

●將軍澳天晉8月暫錄約2宗成交，平均實用呎價約18,958元，最新錄得6座低層B室，實用面積873方呎，套四房間隔，享海景，放盤時開價2,000萬元，議價後以1,735萬元成交，實用呎價19,874元。

●將軍澳維景灣畔17座低層A室，實用面積約516方呎，兩房間隔，今年2月開始放售，業主原叫價860萬元，最終於日前以793萬元交吉易手，劈價67萬元或8%，實用呎價約15,368元，屋苑現時約有296個放盤，最低入場價由700萬元起。

●將軍澳新寶城8月錄得9宗成交，疫情反覆，部分業主擴闊議價空間吸客，其中1座高層A室，望山景，兩房間隔，實用面積約436方呎，以748萬元放盤兩個半月，獲外區客接洽，最終減價28萬元沽，減幅約4%，以約720萬元成交，實用呎價約16,514元。

●茶果嶺麗港城8月錄得5宗買賣，平均實用呎價約13,908元，其中14座連天台單位，實用面積687方呎，三房間隔，享園景，議價後以988萬元易手，實用呎價14,381元，新買家為用家，原業主於2011年1月以560萬元買入，持貨9年，現轉手帳面獲利428萬元離場。

●藍田居屋康華苑C座高層4室，望煙花少海景，一房間隔，實用面積約346方呎，以518萬元放盤10日，即獲區內客接洽，議價後減價28萬元，於已補價自由市場以約490萬元成交，實用呎價約14,162元，新買家為首置分支家庭，見單位可承做高成數按揭，睇樓1次即入市。

●牛頭角得寶花園E座低層1室，實用面積398方呎，兩房間隔，開價約620萬元，買賣雙方議價後，以580萬元成交，實用呎價14,573元，新買家為上車客，見近日疫情開始回穩，怕議價空間開始縮減，即大膽還價，見業主提供議價空間，即決定承接自用。

●黃大仙新光中心2座中層H室，實用面積412方呎，兩房一廳間隔，原先開價630萬元，放盤1星期，減價10萬元或1.6%，以620萬元成交，實用呎價15,049元。

●紅磡半島豪庭1座高層C室，實用面積1,005方呎，三房間隔，享維港海景，剛以1,800萬元沽出，實用呎價17,910元，做價比屋苑同類型單位高峰期價低約10%，新買家為同區客，見單位做價比早前回落，決定入市自住。

●西南九龍御金．國峯6座中低層C室，實用面積400方呎，一房間隔，望樓景，原叫價850萬元，調減60萬，至790萬元，吸引用家承接，減幅約7%，實用呎價約19,750元。

●西南九龍匯璽錄約77宗租務成交，該行日前連錄兩宗匯璽III租務成交，包括8座中高層E室，開放式房間隔，實用面積約267方呎，以約15,500元放租9日，即吸引外區客洽詢，議價後減價1,000元，以14,500元租出，實用呎租約54.3元，新租客為情侶，睇樓1次即決定承租。

●長沙灣一號‧西九龍1座高層A室，實用面積877方呎，套三房連儲物房間隔，享海景，放盤1日，速獲買家以1,475萬元承接，實用呎價16,819元，新買家為外區換樓客，睇樓約1個月，心儀上述海景三房戶型，見有新放盤，睇樓1次決定入市，原業主於2013年2月以1,246.4萬元買入，持貨約7年，帳面獲利228.6萬元，單位升值約18%。

●荔枝角美孚新邨8月累錄18宗買賣，平均實用呎價13,689元，其中2期百老滙街37號低層C室，實用面積呎450方呎，一房間隔，享內園景，6月放盤價為699萬元，期間一減再減，累減49萬元或7%，以650萬元沽出，實用呎價14,444元。

●荔枝角美孚新邨2期吉利徑15號低層D室，實用面積705方呎，屬三房間隔，原先放盤叫價928萬元，吸引買家承接，經商議後降價43萬元，至885萬元成交，減幅約4.6%，實用呎價約12,553元。

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新界區

●西貢茅蒲村雙號村屋二樓連天台單位，三房兩廳間隔，望山景，連天台，成功以838萬元成交，原業主於2006年11月購入上址，當時作價210萬元，持貨近14年至今沽售，帳面獲利628萬元。

●馬鞍山曉峯灣畔5座低層C室，實用面積482方呎，兩房間隔，開價815萬元，議價後以780萬元易手，實用呎價16,183元。

●馬鞍山迎海．星灣御23座低層H室，實用面積581方呎，兩房間隔，開價約1,000萬元，議價後連租約以915萬元承接，實用呎價15,749元，原業主於2014年以782萬元購入，持貨6年，是次沽出帳面獲利約133萬元離場，單位升值約17%。

●沙田第一城1座高層G室，實用面積約327方呎，兩房間隔，望河景，今年8月中以600萬元放盤，經議價後，減價27萬元或約4.5%，最後以573萬元沽出單位，實用呎價約17,523元，屋苑本月累錄約15宗二手成交。

●沙田欣廷軒3座高層A室，實用面積393方呎，兩房一廳間隔，望市景，放盤1星期，原叫價730萬元，微減7萬，終以723萬元成交，實用呎價18,397元。

●沙田碧濤花園3期翠柏閣高層E室，實用面積773方呎，套三房間隔，議價後以888萬元易手，實用呎價11,488元，原業主則於2014年以619萬元購入，持貨6年，沽出單位帳面獲利269萬元離場，單位升值約43.5%。

●沙田翠湖花園E座低層5室，實用面積572方呎，兩房間隔，日前以735萬元易手，實用呎價12,850元，原業主則於2000年以185萬元購入單位，持貨20年，是次沽出帳面獲利約550萬元離場。

●大埔嵐山5座低層D室，實用面積約752方呎，套三房連儲物室間隔，望內園景，7月中開始放盤，原叫價800萬元，經議價減價2萬元或約0.3%，最後獲區內換樓客以798萬元承接，實用呎價約10,612元。

●大埔居屋怡雅苑怡禮閣高層04室，實用面積554方呎，三房間隔，望山景，原開價780萬元，放盤近5個月，減價42萬元，減幅5.4%，於已補價自由市場以738萬元獲承接，實用呎價13,321元。

●上水維也納花園1座高層A室，實用面積478方呎，兩房間隔，開價540萬元，議價後以512萬元獲承接，實用呎價10,711元。

●元朗溱柏本月錄8宗成交，包括1座高層F室，實用面積523方呎，兩房間隔，叫價670萬元，經買家議價後，最後以653.5萬元沽出，實用呎價12,495元，減幅為16.5萬元或約2.5%，新買家為用家，原業主於2017年1月以512.8萬元一手買入，持貨約3年半轉售，帳面獲利約140.7萬元，單位期內升值約27%。

●屯門大興花園1期3座中層A室，實用面積428方呎，兩房兩廳間隔，日前獲區內客承租，月租12,000元，實用呎租28元，如以現時同類型單位的銀行估值約486萬元作計算，租金回報率近3厘。

●屯門時代廣場E座中層1室，實用面積346方呎，兩房一廳間隔，外區客以10,500元即睇即租，實用呎租30.3元，如以同類型單位銀行估價約490.5萬元計算，租金回報率達2.6厘。

●屯門大興花園1期1座低層E室，實用面積428方呎，兩房間隔，叫價540萬元，減價27萬元或5%，以513萬元沽出，實用呎價11,986元，新買家為區內租客，長遠計交租並不划算，而疫情下業主叫價態度有所軟化，把握機會買樓做業主。

●屯門澤豐花園3座高層G室，實用面積593方呎，三房間隔，原業主叫價600萬元放盤，見新買家即日落訂，故願減價，雙方議價後終以548萬元成交，實用呎價約9,241元。

●荃灣海濱花園20座高層D室，實用面積約453方呎，兩房間隔，早前開價約625萬元放售，新買家為區內租客，有見近期市況略為回落，故考慮轉租為買，與家人到上址睇樓，第二次睇樓即帶同支票上門，雙方數度議價後，單位終以595萬元成交，實用呎價約13,135元。

●東涌昇薈單號洋房，實用面積2,507方呎，花園面積約1,481方呎，附設私家泳池，四房連雙套房及工人套房間隔，以月租61,000元租出，實用呎租約24.3元，業主於今年初以72,000元連車位放租，年中落價至67,000元，經租客洽租後，最終不連車位租出，新租客為外籍家庭，因疫情期間會所有限度開放，子女不用上學，可以「放電」的地方不夠，見近期大單位租金有所調整，快速落實租入上述洋房。

●東涌海堤灣畔5座高層F室，實用面積約541方呎，兩房間隔，望山景及海景，放盤約一個星期，叫價由735萬元，減至703萬元易手，當中減價32萬元或約4%，實用呎價約12,994元，現時屋苑放盤入場費由670萬元起。

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