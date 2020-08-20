大和：中海油成本下降有驚喜 上調目標價至10元

中海油上半年實現油價按年下跌40%至每桶38.72美元，導致收入按年跌32%至745.6億人民幣，惟中期純利仍超出市場預期。大和預計隨着油價反彈及資產減值減少，下半年業績會按年有所改善。

中海油上半年每桶油當量成本減至25.72美元，按年降11%，該行形容有驚喜，主要由於作業費用降至每桶6.5美元、折舊、損耗及攤銷費用降至6.29美元，按年均跌12%。鑑於集團削減成本的幅度超出預期，該行將中海油今年及明年桶油成本預測分別降至26.36及28.39美元。

該行維持2020、2021、2022年布蘭特期油預測不變，分別為每桶42美元、50美元及58美元，但基於經調低的成本預測，調高中海油今、明兩年每股盈利預測分別124%及18%。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020