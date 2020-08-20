新加坡富豪身家「疫」勢而上 海底撈張勇飆405億
2020年08月20日 20:33
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(Getty Images圖片)
《福布斯》雜誌發布新加坡富豪榜，受新冠肺炎疫情影響，新加坡經濟陷入衰退，惟新加坡50名大富豪「疫」勢而上，總財富增長28%，達到1,670億美元。與去年的榜單財富相比，海底撈(06862)聯合創始人兼主席張勇夫婦的身家勁飆52億美元(約405億港元)，至190億美元(約1,482億港元)，穩居首富之位。他的夫人舒萍身兼海底撈聯合創始人及非執行董事，今年與他合併上榜。
邁瑞醫療(300760.SZ)聯合創始人及董事長李西廷現已為新加坡公民，今年初次在新加坡富豪榜登場，已排名第2位，身家178億美元(約1,388億港元)。疫情期間，呼吸機及其他醫療器械需求增加，帶動該公司的股價也大幅上升。
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