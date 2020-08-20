內企危機！北大方正欠債1878億人幣　正進行重整

據上海清算所，進入破產重整已半年的中國北大方正集團周四(20日)發布公告稱，截至周三(19日)為止，共有478家債權人向方正集團申報483筆債權，金額共計1,878.51億元人民幣(下同)，目前包括集團戰略投資者招募在內的各項重整工作，正在有序進行。

具有國有控股背景北大方正集團，於今年已遭法院頒令重整。北大方正集團曾於上海清算所公告，截至4月19日時，共有434家債權人向該集團管理人申報438筆債權，申報債權金額共計1,628.26億元。換言之，4個月相關申報債權金額已飆逾250億元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020