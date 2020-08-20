愛得威建設發盈警
2020年08月20日 20:56
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愛得威建設集團(06189)發盈警，預計截至2020年6月30日止6個月將錄得不少於1,500萬元人民幣的股東應佔虧損，該虧損主要由於2020年上半年持續爆發的新型冠狀病毒疫情引發部分省市的各類商業活動關停，對集團的建築裝飾業務造成重大不利影響；由於新型冠狀病毒疫情的爆發及近期經濟衰退，並經考慮預期信貸損失和前瞻性信息後，公司對於若干決算及付款流程延遲的大型項目作出進一步撥備。
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