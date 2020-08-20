【藍籌新貴】阿里收入走出疫情　螞蟻集團季賺百億

這家電子商務巨頭正受益於中國消費者支出的逐步回升，因該國經濟在全球範圍內首批從大流行中復甦。阿里巴巴及其主要競爭對手京東在今年6月的促銷活動中斬獲創紀錄的銷售，因大幅打折吸引了因全國抗疫而推遲購物的消費者。與此同時，阿里巴巴需要抵禦來自京東、騰訊和字節跳動等公司遍及線上零售、食品配送和雲計算等各個領域日趨激烈的競爭。

阿里巴巴6月當季的收入增長可能已經從中國抗擊新冠疫情的不利影響中全面恢復。4、5月份的時候用戶參與及交易量就已經反彈到了危機之前的水平，公司還成功舉辦了「6.18」購物節，GMV(網站成交金額)達到了6,980億元。疫情壓抑的消費者需求和商戶提高的參與度可能會繼續支持收入增長。

不過，阿里巴巴的市場地位正在被多個競爭對手侵蝕。新貴拼多多以便宜的價格吸引了小城鎮買家。京東已將其在消費電子領域的傳統實力擴展到雜貨業，超市商品是其上半年收入中貢獻最大的商品類別。

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