金管局確認安排銀行代表下周與警方會晤

香港金融管理局發言人回覆查詢時確認，銀行代表下星期將會晤警方，並指該局不時安排銀行業界與相關部門會面溝通，協助釐清與日常運作可能遇到的問題。

發言人指，因應銀行公會要求，安排了銀行代表下星期與警方會晤，旨在促進雙方溝通，令銀行更了解《港區國安法》實施與銀行營運的相關議題。

有財經專欄作家在社交網站上發布邀請函的截圖，顯示金管局近日向銀行公會會員銀行發出邀請，將聯合警務處於下周四(27日)在金管局舉行講座，介紹《港區國安法》，並回應有關新法例對銀行營運及合規工作影響等各種問題。邀請函中列明每間銀行最多只可派兩名代表，並只限高層職員(C-suites)出席。

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