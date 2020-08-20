夜市UPDATES：納指率先轉升　港股夜期低水百點

受大型科技股帶動，美股早段跌幅收窄，納指率先轉升，報11,185點，升0.35%；標指報3,371點，跌0.11%；道指報27,613點，跌0.29%。

令人失望的失業數據及聯儲局疲軟的經濟前景預測，令交易員對經濟的擔憂增加，導致周四(20日)股市下跌，港股期指夜市報24,680點，升2點，低水111點；蘋果公司市值再度突破2萬億美元，目前升1.17%。阿里公布業績後，其美國預託證券(ADR)做價較港股低2.67%。

美上周新申領失業救濟金人數再次突破百萬，受冠狀病毒疫情衝擊，美國上周首次申領失業救濟人數意外增加13.5萬人，至110.6萬人，有別於市場預期降至92萬人，而美國首次申請失業救濟人數累計已超過5,000萬。

Northern Trust首席投資策略分析師Jim McDonald指出，疫情及其對經濟的影響仍有非常多的不確定性，但股市的估值達到現在這個高度，意味市場估值已計入了很大一部分的經濟復甦預期，反映今後美股取得較大回報的難度增加。

有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)警告，美國股市與經濟嚴重脫節，投資者不要被股市新高蒙騙。

他認為，雖然美國代表之一標指創新高，但目前仍有數百萬美國人失去工作、食物短缺、無家可歸，許多中小企業面臨生存危機，標指不再反映整個經濟。

他指出，如果經濟呈現V形反彈，道指將創新高，而不是以科技股為主的納斯達克指數，銀行業的疲弱遠較蘋果公司市值達到2萬億美元，或房屋建築商股價上升更為重要，因這與信貸風險有關，而信貸確實會傷害股市，這是他為何對經濟不樂觀的原因之一。因此，他稱，當「百業之母」銀行股出現V形復甦，經濟才會是V形反彈。

【21:30】美國就業數據欠佳，加上聯儲局對當地經濟的評估趨淡，美股早段承接亞洲和歐洲股市跌勢，道指跌166點，至27,526點；納指跌12點，至11,133點；標指跌15點，至3,359點。

晶片商Nvidia上季每股盈利2.18美元，勝市場預期的1.97美元，今季收入預測亦好過預期，但預期數據中心業務收入按季僅錄「低至中單位數」百分比增長，較最近一季的54%增幅顯著放慢，股價早段跌0.9%至480.83美元。

化妝品牌雅詩蘭黛(Estee Lauder)計劃裁減全球1,500至2,000個職位，股價早段挫7.7%至196美元。

Vitoria's Secret母公司L Brands上季銷售收入23億美元，勝市場預期，主要是消毒和肥皂產品多銷，加上Vitoria's Secret網上銷售增長，股價早段升3.3%至29.42美元。

摩根士丹利預期，蘋果公司(Apple Inc.)新一代iPhone有望在中國引發4年來最大規模的換機潮，Apple股價早段升0.3%至464.5美元。

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