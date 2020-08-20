大鑊！白俄羅斯爆發示威罷工 恐衝擊中印肥料供應
2020年08月20日 21:32
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，白俄羅斯爆發示威抗爭和罷工，連全球最大鉀肥生產商白俄羅斯鉀肥公司(Belaruskali)的工人也加入罷工行列，造成部分化肥生產暫停。專家指出，中國、印度的主要肥料供應商為白俄羅斯鉀肥公司，若該公司生產停頓，恐衝擊中印肥料供應。
俄羅斯投資銀行VTB Capital分析師指出，白俄羅斯鉀肥公司每月生產約100萬噸鉀肥，約佔全球每月消費量18%，若該國斯的供應枯竭一段時間，行家如ICL、Mosaic和德國的K+S可能會受益。
不過，目時全球鉀肥市場供應很緊張，因業界正計劃按和中國和印度簽署的合約交貨，研究公司CRU高級分析師Humphrey Knight指出，若鉀肥供應出現短缺或生產放緩，恐對主要市場的供應產生重大影響。
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