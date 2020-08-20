【藍籌新貴】阿里雲業務仍錄虧損　惟料發展空間巨大

作為阿里增長引擎的雲計算業務，受惠公有雲及混合雲業務收入增長，首季收入按年大升58.53%至123.45億元人民幣。儘管該業務仍處於虧損狀態，惟期內該業務除息、稅及攤銷前虧損率則按年縮窄2個百分點至3%。

集團董事會主席兼首席執行官張勇認為，中國雲端市場仍處於起步階段，疫情後各行業加快數碼轉型和上雲。其中互聯網、金融服務和消費零售等行業上雲速度最快。集團並非單單提供基礎設施服務，亦運用大數據發展軟件即服務(SaaS)業務，專門為企業提供營運解決方案，這營運策略有助阿里雲在行內保持競爭力和鞏固領導地位。

執行副主席蔡崇信補充，現時中國雲市場規模僅是美國的八分一，預計中國雲市場發展空間大，對該業務前景感正面。

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