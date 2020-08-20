雲南水務發盈警
2020年08月20日 21:34
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雲南水務(06839)發盈警，預期截至6月30日止6個月將錄得淨虧損約2.8億至3.2億元人民幣(下同)，去年同期則錄得溢利約5,900萬元，主因是上半年全球爆發的新冠肺炎疫情，使環保行業遭受嚴重衝擊，全國各地停工停產使環保市場供給減少，使公司及其附屬公司EPC建造及設備銷售業務規模有所減少，同時防疫消毒物資和人工成本增加等因素，使集團固廢項目營運成本有所增加；期內融資成本亦有所增加。
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