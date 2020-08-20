集團的貿易活動及業務經營因爆發疫情而有所放緩，導致分攤聯營公司的溢利減少；於上半年就集團一間聯營公司Saike International Medical Group Limited的權益確認減值虧損約2,220萬元，而於2019年上半年並無該等減值虧損；於上半年就集團貿易及其他應收款項確認預期信貸虧損撥備約300萬元，而於2019年上半年並無該等預期信貸虧損撥備。

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