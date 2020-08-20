【深度解構】美元「9年牛市」結束鐘聲已敲響了

財經媒體彭博報道，美元長期「牛市」結束的鐘聲已經敲響！

報道指出，在經歷了長達9年的堅挺表現之後，美元現在正遭到各種不利因素的圍攻。今年，聯儲局與其他央行一樣，將利率下調至極限低位，令美元喪失了相對於歐元和日圓的優勢。不斷膨脹的債務和預算赤字，侵蝕了在美國的外國投資，貿易指標表明美元下跌其實已遲了。

就此，美元「末日論者」終於可以歡呼牛市結局的開始！這使人想起了先前1985年和2002年時美元周期逆轉時的情形，當時突然的政策轉變，打斷了美元上漲，並導致長期疲弱。現在，與歐洲相比，美國經濟增長更乏力的前景可能會加速這種逆轉。

因此，今年7月美元遭遇十年來最糟糕的月度表現，並創下兩年低位是不足為奇，而且交易員總體而言正在沽空美元，這還是多年以來「首次」。

布蘭迪全球投資管理(Brandywine Global Investment Management)投資經理Jack McIntyre說：「美元被高估了很久，這可能終於成為美元持續多年下行趨勢的催化劑，正如我們以往所見的一樣，當估值水平過高時，政策或經濟衝擊可以迅速改變貨幣的走勢，看起來這正是眼下發生的情況，導火索是聯儲局資產負債表膨脹、債務激增以及我們對大流行病的應對。」

的確，頑固的淡友多年來始終在堅持不懈地唱淡美元，但一次又一次被事實證明其預測失誤。無論是通脹，美國的雙赤字還是聯儲局的寬鬆貨幣政策，人們對美元貶值的擔憂幾乎沒有絲毫動搖其在現實世界中的地位。

美元仍佔全球儲備的60%以上，是國際交易中使用最廣泛的貨幣。此外，紐約梅隆銀行投資管理公司的Liz Young指出，即便牛市結束，也並不意味着美元的終結。她說：「美元貶值並不等於徹底崩潰。這只是回調，認為美元很快將失去其儲備貨幣地位的想法有點極端了。」

不過，包括高盛在內的許多機構預言，這次的情形有所不同， 美元的「末日審判」已經醞釀很久。美元從12年前的最低位上漲了30%，根據全球「央行之母」國際清算銀行(BIS)的數據，從實際有效匯率來看，美元自2014年以來，就一直是主要貨幣中「高估程度」最嚴重的幣種。

【美元不會只升不大跌】

回看在1980年至1985年的美元牛市期間，美元估值幾乎翻了一番。不過，在世界上最富有的國家簽署了《廣場協議》，推動美元貶值以幫助美國擺脫衰退之後，美元很快就會失去所有升幅，並進一步下跌。

之後的一個「牛市」周期始於1995年左右，持續了7年，直到市場猜測小布殊總統希望美元貶值來刺激出口和製造業而結束。在接下來的兩年中，美元繼續下跌了33%。

法國巴黎資產管理公司多資產集團的研究與策略主管Guillermo Felices說：「美元周期漫長而持久，我們現在處於估值的高端。」他預計，未來幾年美元會回落，「最終貨幣政策的對比情況是主要驅動力。就政策刺激而言，聯儲局仍然是最激進、最積極的央行，而且這種情況很可能還會繼續。」

事實上，聯儲局已承諾在未來數年內將利率維持在接近零的水平，試圖減輕大流行病帶來的經濟影響。然而，其努力卻事倍而功半，因為儘管歐洲和亞洲國家在遏制冠狀病毒的傳播方面取得了更大的成功，美國卻始終未能成功控制病毒蔓延。

這給美國經濟增長前景造成壓力，讓長期美國國債的孳息率接近全球其他地區的水平，並增強了關於決策機構將出台更多刺激措施進而令赤字膨脹的預期。對美元而言，更可怕的信號是，經通膨調整後的實際孳息率現在為負，並在7月份創下歷史低位。

【投資名宿已響警】

包括「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)和「鱷王」達利奧(Ray Dalio)在內的華爾街重量級人物已經有所警覺。岡拉克今年早些時候表示，他最堅定的市場信念是，隨着美國政府赤字和貿易逆差攀升，以及外國投資減少，美元將會貶值。達利奧則預計，中美緊張局勢終將導致資本戰爭，推動美元貶值。

再加上美國大選的不確定性，以及毫無章法的聯邦政府疫情應對行動，美元在美國國內也面臨颶風級別的阻力。

投機性投資者在6月份已經兩年來首次淨沽空美元。期權市場顯示出沽空美元的需求增加，彭博美元即期指數的一年期風險逆轉正穩固地保持在看跌美元的軌迹之上。

歐元期權方面，一年期限以內的看漲期權相對於看跌期權全面升水，這是一個只發生過兩次的罕見現象，一次是在3月份市場動盪期間，另一次是在金融危機時期。

與此同時，美國政府債券孳息率下降也降低了貨幣對沖成本，使美元失去了另一個支撐力量。

直到今年早些時候，由於美國短期短期利率遠高於其他國家，導致貨幣對沖成本十分高昂，許多海外投資者通過對沖來防範美元波動無利可圖。其結果是，一些外國保險公司和資產管理人選擇購買美國資產並且不進行對沖。

不過，在聯儲局將利率下調至接近零之後，對沖成本已經大幅下降。外國投資者現在可以購買美元資產，並以較低的成本對沖回本國貨幣，這對美元而言毫無益處。

State Street Global Markets的EMEA宏觀策略主管Tim Graf表示：「對沖方面的因素被低估了，它有可能成為美元長期下跌的潛在驅動力。我們知道外國人擁有大量美國股票和債券，他們現在可以用很少的成本進行對沖。」

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