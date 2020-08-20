【財經評論】美警告復甦路遙　經濟攬炒戰雲現

就在美國股市創新高之際，「放水」始祖聯儲局來一記當頭棒喝，警告人們別忘疫情仍持續重擊經濟，美國復甦之路面臨高度不確定性，單靠政府救市活下去是非常危險。打乞嗤言論一出，環球股市隨即感冒！香港本已積弱，目前更需面對美國進一步迫害，傷口流血再灑鹽的結果是留下永久疤痕，足證這場史詩式經濟攬炒之路殊不簡單，只怕如黑洞般無底。

值得留意的是，聯儲局明言疫情不但重壓經濟和就業，並會造成通脹。換言之，其潛台詞是十分憂慮大水漫灌會釀成上世紀70年代「滯脹風暴」，甚或30年代「大蕭條」！隨着當地失業救濟金等重要紓困措施陸續到期，聯儲局直指國會必須提供更多財政援助。由於經濟增長堪憂，有官員已擔心金融體系面臨風險。無他的，美國公共債務因今次疫情而火箭式增長，聯邦政府現有債務已達26.6萬億美元，單在疫情大流行期間就激增逾3萬億美元，絕對是不可持續。難怪國會遲遲未能就加碼救市方案達成共識，究竟是再擲1萬億美元，抑或縮到5,000億美元？原因就在於債務不能再飆升了，這威脅到美元作為國際儲備貨幣的「老大」地位。

由此可見，聯儲局確實擔心救市黔驢技窮，若眼白白地看着滯脹危機殺到，即通脹升溫、高失業率，以及經濟增長停滯，必然會危及社會穩定。回看70年代石油危機時，聯儲局就只能犧牲經濟而不斷加息，到1981年利率一度觸及20厘。不同的是，當年全球化未盛行，影響雖廣但未至於全球攬炒，惟今時今日危機一旦重演，恐猶如30年代「大蕭條」困局。若全球要去到「大洗牌」階段，加上美國總統是「狂人」特朗普，必然會引發戰爭，就算是無煙火的經濟戰，也足以叫苦連天。

面對世紀經濟困局，本來最需要的是像2008年金融海嘯後全球團結，惟目前地緣政局錯綜複雜，多番的爾虞我詐明顯已落入「塔西佗陷阱」，即各地政府一再失信而喪失公眾信譽後，其任何政策都會招致負面回應，即使措施本身是正確。簡而言之，除非國與國之間能重建互信，否則以史為鑑，局勢只會向開戰方向推進。

雖則說疫情總有一天完結，但擺在眼前的事實是各地已為救市嚴重透支了未來，既然掌握着全球行情的聯儲局也相信，控制住病毒不等如經濟會雨後春筍，大眾就必須調整思維，別存僥倖之心，與其炒炒賣賣，倒不如認真考慮持有一些避險資產，勿待亡羊才補牢。

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