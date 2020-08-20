阜博集團發盈喜 料中期業績轉虧為盈
2020年08月20日 22:39
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阜博集團(03738)發盈喜，預計截至今年6月底止6個月轉虧為盈，錄得股東應佔溢利980萬美元，去年同期錄得淨虧損110萬美元；收入則按年增長167.3%至2,160萬美元。
公司指，股東應佔溢利顯著增加主要由於成功整合Rights ID及Channel ID業務等社交視頻平台的觀看次數持續增長，以及錄得一次性收益約970萬美元，包括按公平值計入損益的其他負債之公平值變動。
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