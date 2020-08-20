阜博集團發盈喜　料中期業績轉虧為盈

公司指，股東應佔溢利顯著增加主要由於成功整合Rights ID及Channel ID業務等社交視頻平台的觀看次數持續增長，以及錄得一次性收益約970萬美元，包括按公平值計入損益的其他負債之公平值變動。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020