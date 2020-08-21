東亞減值損失29億　華業務續蝕

該集團上半年淨利息收入大減17.63%至61.14億元，淨息差亦由1.9%大幅收窄至1.59%；非利息收入減少15.04%至23.6億元；而經營收入亦下跌16.92%至84.74億元。

東亞的壞帳水平尤惹市場關注，集團減值貸款比率由去年底的1.22%，上升至今年六月底的1.29%；而香港業務的減值貸款比率，更由0.25%上升至0.46%，內地業務這方面則由3.8%上升至3.91%，反映集團業務的資產質素不容樂觀。

新冠肺炎拖累東亞的香港業務，除稅前溢利按年勁插逾57%至14.14億元，經營收入下跌16.3%至47.52億元。該行需為已降級的貸款作足夠撥備，加上預期信貸損失模型中的經濟變量更新，以致減值損失由2019年同期的較低水平顯著上升，急飆至7.54億元。

該行聯席行政總裁李民橋解釋，香港貸款組合當中，14%來自零售、酒店、航空業等高風險行業，其中需要關注貸款約佔3%，而上半年撥備水平當中，約有三成因應疫情因素等提早撥備。值得留意的是，上半年東亞內地業務仍未能扭虧為盈。

東亞派發中期息每股0.16元，然而，派息比率則明顯下跌，由50%降至41%。李民橋指，希望派息保持彈性，以應對不明朗的經濟前景。東亞股價周四(20日)收跌0.44%，報18.1元。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020