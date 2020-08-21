該股股價自上周一(10日)，即公司主席黎智英涉嫌違反《港區國安法》而被捕後開始大幅異動，股價由歷史低位0.075元炒至一度高見1.96元，成交大增，惟之後又由高位急速滑落逾八成。

市場質疑股價波動背後會否涉及人為操控或利益輸送，稍早亦傳出證監會及聯交所已「出手」就壹傳媒不尋常股價及成交量變動向個別證券業界查詢，並索取客戶資料、交易紀錄等。有市場聲音促請監管當局徹查。

－－－－－

《香港信貸》上市公司，紮根香港廿三年，專業可靠；申請只須一個電話，即時解決您的資金需要！

．物業一按二按．公居屋貸款

．業主私人貸款．中小企貸款

查詢：2525 3535

忠告：借錢梗要還，咪俾錢中介

放債人牌照號碼 : 香港信貸財務有限公司1065/2020；香港信貸(私人貸款)有限公司0336/2020