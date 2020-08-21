東方日報B1：央行造牛　全球股市高危

環球疫情仍未受控，惟股市牛氣沖天，正當市場激辯是否預示經濟V彈之際，美國聯儲局一錘定音，警告復甦路遙且充滿險阻，拖累全球股市周四下挫，而「商品大王」羅傑斯警告下次金融危機更可怕。

●聯儲警告疫情再衝擊經濟 美股曾跌166點歐市受壓

聯儲局公布上月議息會議紀錄，顯示對當地經濟的評估趨淡，加上對如何進一步支持經濟缺乏時間表，累及全球股市受壓。美股周四早段承接亞洲和歐洲股市跌勢，道指跌166點，至27,526點；納指跌56點，至11,090點；標指跌20點，至3,354點。納指之後倒升，道指和標指亦跌幅收窄。

同日較早收市的亞股全線下跌，當中日經平均指數挫229點或1%，收報22,880點；南韓受累新冠肺炎確診人數急升，股市收挫3.66%。歐股接力下跌，英、法和德國股市最多分別跌1.67%、1.79%和1.71%。

聯儲局會議紀錄顯示，官員同意持續的公共衞生危機短期將對經濟活動、就業市場及通脹構成沉重壓力，並對中期經濟前景構成重大風險。由於當局已降至貼近零息，故部分官員指，或要適時為聯邦基金利率目標區間的潛在走向提供更清晰指引。不過，這與之前當局表示會於「接下來的會議」強化前瞻指引的說法略有不同，或意味九月作出調整的機會下降。

至於如何調整，官員討論了包括承諾維持貼近零息直至達到特定通脹或失業率目標，或兩個目標同時達到。

惟官員認為現時沒有需要對債息封頂，大部分認為此舉在當前效益輕微，因利率前瞻指引仍有效，而長期債息已非常低。就此，ING債券和利息策略全球主管加維指出，聯儲局無意收緊政策，形容當局是強硬鴿派。

「商品大王」羅傑斯則警告，各地大舉放水短期雖有利金融市場，但所產生的龐大債務長遠將對經濟帶來負面影響，下次金融危機可能較今年更嚴峻，又料金價仍有大漲空間，冀不會演變成泡沫。有「華爾街狂人」之稱的金融名嘴克拉默表示，除非「百業之母」銀行股大升，否則股市新高不代表經濟V彈。

事實上，標普道瓊斯指數公司資料顯示，標指成分股第二季斥約879億美元回購股份，為八年最少，並按年勁減46%，反映疫情導致前景不明朗及盈利急跌，企業冀保留資金。

數據方面，美國上周首次申領失業救濟人數意外增加13.5萬人，至110.6萬人，有別於市場預期降至92萬人；前周止持續申領人數則減少63.6萬人，至1,484.4萬人，少過市場預期的1,500萬人。

●港股插387失守二萬五 舊經濟股殘 中芯漲3%

港股周四表現顯著受壓，恒生指數甫開市即插穿25,000點關，下午跌幅一度擴至557點，低見24,621點，收市仍插387點，收報24,791點。國企指數曾挫226點，收市跌157點，收報10,155點。

恒生科技指數表現較佳，儘管早段曾挫89點，收市倒升17點，收報7,167點。港股總成交近1,185億元，沽空比率14.87%。

券商中金調高中芯目標價至32元，維持「跑贏大市」評級，指中國積極減輕半導體進口倚賴下，中芯三年後收入會比去年翻一倍。

●A股「雙降」無望 三大指數續挫

內地貸款市場報價利率(LPR)改革滿一周年，惟周四出爐的利率連續四個月不變，加上內地官媒「放口風」，稱年內全面降低存款準備金率的機會明顯下降，減息降準「放水」雙雙無望，拖累滬深股市三大指數延續跌勢。

周四(20日)深圳創業板指數更失守2,600點，收報2,587點，跌0.96%，創逾六周來收市新低。

內地股市連跌兩日，滬綜指周四跌穿3,400點，再挫1.3%，報3,363點。深成指亦跌1.19%，報13,320點。大市交投更失守萬億元(人民幣‧下同)，兩市主板成交8,718億元，按日減近兩成。外資透過滬、深股通淨沽出28.32億元，連續三日減磅。

雖然人行周四開展1,600億元逆回購操作，惟利率持平於2.2厘，同時8月份一年期及五年期以上LPR，一如市場預期維持在3.85厘及4.65厘，連續第四個月持平。

大華銀行集團表示，對此不感到意外。過去一年計，一年期及五年期以上LPR已累劈0.4厘及0.2厘。隨着內地經濟趨穩，降息的可能性正在縮減，暫料一年期LPR在今年底將降至3.75厘。

值得留意是，最高人民法院同日發布，修訂有關審理民間借貸案件適用法律問題的規定，以一年期LPR的4倍為標準，確定民間借貸利率的司法保護上限。換言之，民間借貸利率的司法保護上限為15.4%。

儘管A股乏力反攻，但已上市內地證券公司已提前布局，在股權及債券兩個市場雙管齊下，為擴展兩融(孖展及借貨沽售)業務加速籌資補血。

據彭博數據顯示，今年6至7月，已上市內地券商的各類債券發行總額超過2,450億元，創歷年同期新高；7月以來已完成逾640億元的股權再融資，已公布配售計劃等集資規模則達540億元。

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