歐股收市受壓　德國DAX挫147點

歐洲股市周四(20日)收市受壓，英國富時100指數收報6,013點，跌98點或1.61%；法國CAC指數收報4,911點，跌65點或1.33%；德國DAX指數收報12,830點，跌147點或1.14%。

個股方面，瑞士製藥商羅氏(Roche)已與美國生物技術公司Regeneron聯手開發新冠肺炎治療藥物，羅氏股價收市微跌。

在歐洲上市的智利礦業公司Antofagasta股價收跌5.57%，此前公司指受累於新冠肺炎導致銅銷售和金屬價格下跌，公司上半年核心收益下跌22.4%。

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