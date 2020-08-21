紐約期金連續兩日下挫　跌穿1950美元關

國際金價連續兩日急挫，紐約12月期金周四(20日)收報每安士1,946.5美元，跌23.8美元或1.2%。美匯指數大致靠穩於92.8左右。

Delbrook Capital Advisors基金經理Matthew Zabloski稱，有選擇地減少對貴金屬特定子行業的風險敞口，包括中型和小型股在內，認為是一種審慎的做法。

Zabloski指，如果經濟數據好於預期，並且美元的下跌逆轉，則可能會觸發資本快速退出該領域，其撤離速度會帶來痛苦的體驗。該公司旗下對沖基金今年以來已經累升逾一倍，主要受惠於貴金屬價格表現做好。

美國聯儲局周三公布7月貨幣政策會議的紀要，指該局官員認為目前不確定性趨增，對經濟前景有影響。不過，該局對於落實收益率曲線調控措施的看法仍然審慎，市場原預期立場偏鴿。

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