白宮經濟顧問：料美國第三季經濟增長達20%

外國傳媒報道，美國白宮首席經濟顧問庫德洛(Larry Kudlow)接受外媒訪問時表示，預期美國第三和第四季經濟增長可達20%。

庫德洛對於美國經濟實現自我維持的復甦充滿信心。他又提到，對於下一輪疫情紓困方案，目前與國會的談判仍然停滯不前。

稍早前，美國達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)亦預期第三季美國經濟增長可達20%。

事實上，市場對於當地經濟前景仍感憂慮，因為在新冠肺炎疫情影響下，國家限制措施已導致今年第二季美國經濟萎縮高達32.9%。

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