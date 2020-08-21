國際油價受壓　布油跌穿45美元關

國際油價周四(20日)受壓，紐約9月期油收報每桶42.58美元，跌0.35美元或0.81%；布蘭特10月期油收報每桶44.9美元，跌0.47美元或1.93%。

石油輸出國組織(OPEC)在本周進行會議期間，主要產油國表示，由於新冠肺炎疫情持續，其不確定性使消費者感到擔憂，市場復甦步伐恐低於預期。

此外，OPEC及其盟國(合稱OPEC+)同意同意，未遵守既定減產目標的國家需要進行補償，以使OPEC+完全履行今年初落實的減產協議。

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