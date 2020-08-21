美股收市：道指升46點　納指創新高

雖然美國就業數據欠佳，但受惠於科技股升勢，美股3大指數周四(20日)先跌後回升，其中以科技股為主的納指創收市新高。

道指早段最多曾跌166點，其後反覆回穩，收報27,739點，升46點或0.17%；標指收報3,385點，升10點或0.32%；納指收報11,264點，升118點或1.06%，創收市新高。

蘋果公司將於8月31日進行股份「1拆4」，股價於周三再創收市新高，收報473.1美元，升2.22%。亞馬遜、Facebook分別收漲1.13%和2.44%；Netflix則升2.76%。

美國加州上訴法院批准Uber和Lyft暫緩執行員工重新分類的命令，兩間公司股價收市分別急升6.76%和5.76%。

美上周新申領失業救濟金人數再次突破百萬，受冠狀病毒疫情衝擊，美國上周首次申領失業救濟人數意外增加13.5萬人，至110.6萬人，有別於市場預期降至92萬人，而美國首次申請失業救濟人數累計已超過5,000萬。

Northern Trust首席投資策略分析師Jim McDonald指出，疫情及其對經濟的影響仍有非常多的不確定性，但股市的估值達到現在這個高度，意味市場估值已計入了很大一部分的經濟復甦預期，反映今後美股取得較大回報的難度增加。

有「華爾街狂人」之稱的美國金融名嘴克拉默(Jim Cramer)警告，美國股市與經濟嚴重脫節，投資者不要被股市新高蒙騙。

他認為，雖然美國代表之一標指創新高，但目前仍有數百萬美國人失去工作、食物短缺、無家可歸，許多中小企業面臨生存危機，標指不再反映整個經濟。

他指出，如果經濟呈現V形反彈，道指將創新高，而不是以科技股為主的納斯達克指數，銀行業的疲弱遠較蘋果公司市值達到2萬億美元，或房屋建築商股價上升更為重要，因這與信貸風險有關，而信貸確實會傷害股市，這是他為何對經濟不樂觀的原因之一。因此，他稱，當「百業之母」銀行股出現V形復甦，經濟才會是V形反彈。

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