美商務部調查中國製拖車組件涉嫌向市場傾銷

美國商務部周四(20日)表示，正開始調查用於拖車和卡車的中國製造半掛車底盤及組件涉嫌向美國市場傾銷，以及相關的中國生產商涉嫌獲得不公平補貼。這項調查可能導致價值數億美元的中國進口商品面臨反傾銷和反補貼稅。

商務部在一份聲明中表示，正在尋求對中國進口的拖車組件徵收188.05%的反傾銷稅；並指將調查30個中國的補貼計劃，包括贈款計劃、稅收計劃和政府貸款。

該調查是由美國底盤製造商聯盟(Coalition of American Chassis Manufacturers)發起請願書提出，而該聯盟成員包括Cheetah Chassis、Hercules Enterprises、Pitts Enterprises等企業。該些企業估計，2018年向美國進口了價值2.5億美元的中國底盤和組件；至於美國人口普查局數據顯示，2019年該些產品類別的進口總額為4.6億美元。

卡車半掛車底盤被廣泛用於拖運聯運集裝箱。美國商務部預計在今年10月23日發布初步反補貼裁決，並在明年1月6日發布反傾銷最終裁決。

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