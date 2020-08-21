如果大家希望投資基金有所保障，就要選擇投資獲證監會認可的基金。

致富財富管理部總經理張德明表示，本港獲准向公眾公開銷售的基金，必須先獲得證監會的認可。這些基金須符合《證監會有關單位信託及互惠基金、與投資有關的人壽保險計劃及非上市結構性投資產品的手冊》的要求，對基金的架構、投資指引及限制、持續披露的要求，以及基金日常管理運作等都有所規範。因此，與非認可基金相比，認可基金銷售文件所載的風險披露一般都會較為詳盡，讓投資者更清楚了解投資項目。

他續指，普羅大眾投資認可基金有不少好處，其中一項是「投訴有門」。投資者在證監會認可機構投資基金，若發現銷售程序上有懷疑或不當的地方，可向證監會查詢或投訴，保障個人權益。

此外，投資認可基金，資金流動較高保障。當投資者需要贖回認可基金單位，基金公司會擔保贖回。相反，非認可基金的贖回機制可能有別，資金流動性風險或會較高。

截至去年底，證監會認可單位信託及互惠基金的數目合共2,165隻。當中，960隻是股票基金、471隻債券基金、182隻多元化基金、176隻指數基金，連同其他類別包括保證基金、貨幣市場基金等，資產淨值已超過1.67萬億美元(約13萬億港元)，反映基金投資已成為香港人資產配置和分散風險的重要工具。

他續指，致富是受證監會監管的持牌公司，現時該行基金平台上代理超過20間基金公司的基金，基金數目約400隻，全為認可基金。客戶可透過「致富通」應用程式或致富網頁，靈活投資基金。

致富現正進行推廣，由即日起至2020年9月30日，基金最低認購金額5,000港元或700美元，另透過「致富通」手機應用程式申請網上基金認購，享有$0認購費優惠。