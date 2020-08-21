疫情危機！美國未來數年恐失逾千萬個就業職位

外媒報道，受累於新冠肺炎疫情持續，美國就業職位流失的情況可能會持續數年，涉逾千萬個職位。

美國國稅局周四(20日)最新預測，美國在2021年可歸類為僱員的總就業職位將有2.294億個，較去年疫情前估計的少3,720萬個。該統計數據是用於估計W-2稅表和該局將收到的代扣稅款的數量。

值得留意的是，就業職位減少的情況可能持續多年，反映出疫情對經濟造成長久的創傷。該局預測，至少在2027年之前，W-2申報數量都將低於先前估計水平，最新預期2027年的申報量較之前預測的減少約1,590萬份。

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