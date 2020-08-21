【專家點評】麥嘉嘉：美勢續放水救市　利好人幣

美國聯儲局公布7月聯邦公開市場委員會(FOMC)會議紀錄，成員認為，疫情在短期內嚴重影響經濟活動、就業及通脹，並在中期對經濟前景構成相當大的風險。聯邦基金利率亦保持在0至0.25厘不變，直到確信經濟度過危機。當局表示，除了對經濟整體增長擔憂外，亦在會議上提到對金融體系面臨風險感到憂慮。

整體而言，短期內疫情帶來的負面因素將會抵銷通脹壓力，令通脹水平續低於2%的目標。市場憧憬聯儲局推高通脹目標，拖累美元走勢。反映美元走勢的美匯指數跌至2018年5月以來新低，而美國銀行8月份調查發現，有36%基金經紀認為押注美元淡倉是最受歡迎的交易，較7月的30%明顯上升。聯儲局將維持刺激經濟措施，美匯短期未見底，反之市場普遍看好人民幣走勢。

市場預測美國將對中國推出金融制裁。去年底中國的信貸總額達308.2萬億元人民幣，當中13.3萬億元人民幣或4.3%由外國貸款人提供。內地擁有強勁的外部頭寸，即使海外資金受限制，資本外流的風險相對較低，料制裁影響應可控。

不過，金融制裁對部分內銀構成不明朗風險。首季末，國際銀行對中國實體債權為6,750億美元，當中53%貸款為美元。在美元貸款中，三分二的借予內地銀行，顯示倘離岸美元資金有任何限制，都可能對中資銀行帶來影響，進而影響為內地企業提供境外營運資金的能力。

另方面，內地八月貸款市場報價利率(LPR)維持不變。年內貨幣投放料將主要通過公開市場逆回購和中期借貸便利(MLF)等操作，全面降準的機率明顯下降。人行已要求銀行必須將LPR作為今年所有新增浮動利率貸款合約的基準利率，更多貸款將以LPR定價，內銀盈利能力承壓，利率敏感的市場中，小型銀行更為依賴利息和投資收益，因而承受的壓力更大。

此外，中國銀保監會主席郭樹清指，經歷疫情後，銀行資產質量轉壞無可避免。今年整個行業要處置的不良貸料達3.4萬億元人民幣，而疫情將使新增不良貸款較去年同期上升。內銀有被制裁的風險、貸款以LPR定價影響盈利能力，加上不良貸款上升，均將限制內銀股的表現。

申萬宏源投資顧問服務部主管 麥嘉嘉(作者為證監會持牌人，並無持有上述股票)

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